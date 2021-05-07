İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı: Yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu ile zamanla ülkemizin kuzeybatısı ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Marmara’nın kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Orta ve Doğu Toroslar mevkii, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Ankara’nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji’nin kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında şöyle denildi:

* Yağışların Cumartesi öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

* Rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra Güney Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL’DA YARINA DİKKAT

Meteoroloji tarafından İstanbul için yapılan uyarıda “Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı” ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumunda ise şöyle denildi:

* Marmara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Cumartesi öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

* Ege: Parçalı ve az bulutlu, zamanla Kuzey Ege’nin iç kesimlerinin çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Cumartesi öğle saatlerinden sonra Güney Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

* Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra orta ve doğu Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

* İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara’nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

* Batı Karadeniz: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, Cumartesi öğle saatlerinden sonra Sinop dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.