İstanbul İl Sağlık Müdürü’nden vatandaşlara uyarı

Normalleşme adımları kapsamında dün akşam açıklanan kararlar sonrasında İstanbul'da sabah erken saatlerde birçok sektörde hareketlilik başladı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise İstanbul'un yüksek riskli iller grubunda bulunduğunu ifade ederek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Memişoğlu, “Yüksek riskli gruptayız, salgın bitmedi. Uyum içinde kısıtlama duygusu ve farkındalığı ile hareket etmek zorundayız.

Aman dikkat! Öğrencimize, yaşlımıza, esnafımıza, vatandaşımıza güveniyoruz. Şimdiye kadar gösterdikleri özveriye bundan sonra gösterecekleri hassasiyete çok teşekkürler” sözlerine yer verdi.

İSTANBUL’DA NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı risk haritasında 81 il risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlenirken İstanbul yüksek riskli kategoride yer aldı.

Bu kriterlere göre İstanbul’da atılacak normalleşme adımları şöyle

* İstanbul genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretim başlıyor.

* Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim öğretime başlanacak. İstanbul'da genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.

* Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

* Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle sürdürebilecek.

* Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşların sokağa çıkma süresi artırılacak.

* Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler, 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

* Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

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