Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi tarafından özel şartları taşıyan 59 öğretim üyesi alınacak.

Güncellenme: 13:29, 27/04/2021
HaberlerGündem
İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Okan Üniversitesi’nin mevcut ve açılması planlanan bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin” ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacak.

Adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

internet istanbul Okan Üniversitesi