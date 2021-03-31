İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitenin belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacak.

Başvurular bu ilanın Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Sağlık ve Teknolojisi Üniversitesi Rektörlüğü'ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir.

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