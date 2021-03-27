İstanbul Sözleşmesi eyleminde gerginlik

Türkiye'nin, resmi adı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olan İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Günlerdir yurdun çeşitli illerinde protestolar gerçekleştiren kadınlar, bugün de İstanbul Kadıköy Rıhtım'da toplandı. “Kadınlar özgür olsa dünya yerinden oynar”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atıldı.

POLİS SES SİSTEMİNİ ALANA SOKMAK İSTEMEDİ

Polis, kadınların eylem alanına ses sistemi sokmasına izin vermedi, tartışma çıktı. Polis engeline tepki gösteren kadınlar, “Kadınları değil erkek şiddetini engelle” sloganı attı. “Sesimiz daha yüksek çıkacak. Keyfi uygulamalarınızı kabul etmiyoruz” diyen kadınlar, uğraşlar sonucunda ses sistemini eylem alanına soktu.

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