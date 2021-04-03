İstanbul Sözleşmesi tartışmaları afişlere yansıdı

‘İstanbul Sözleşmesi' olarak bilinen ve 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin de imzaladığı ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile feshedildi.

Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesine siyasi partiler, kadın örgütleri ve vatandaşlar tepki gösterdi. Sözleşmeyle ilgili tartışmalar afişlere de yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde DİSK Birleşik Metal İş sendikası “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır” yazan afişi MHP Kocaeli İl Başkanlığı ile paylaştıkları binanın duvarına astı.

MHP Kocaeli İl yönetimi de bu afişin yanına MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerinin yer aldığı bir afişi astı.

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