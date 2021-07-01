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İstanbul Sözleşmesi’nin son gününde fesih kararını protesto ettiler

İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla resmi olarak çıkılmasına saatler kala, kararı protesto edenler Şişhane'de toplandı. Eylemde “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi” pankartı açıldı.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 20:08, 01/07/2021
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İstanbul Sözleşmesi’nin son gününde fesih kararını protesto ettiler

Türkiye'nin bugün itibariyle İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çekilmesine tepki olarak eylem düzenlemek isteyenler, polisin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne giriş çıkışları kapatması üzerine, barikatın bitiş noktası olan Şişhane metrosu önünde toplandı.

Polis barikatının önünde düzenlenen eylemde ellerinde döviz ve afişlerle eylemciler; “İstanbul sözleşmesi bizim”, “Deniz Poyraz ölümsüzdür”, “Erkek şiddeti son bulsun”, “Eşitlik olmadan adalet olmaz” sloganları attı.

Eylemde “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Bizim için bitmedi” yazılı pankart açılırken, kurulan ses sistemiyle yapılan açıklamada ise kadın haklarının ve İstanbul Sözleşmesi'nin önemini vurgulayan tezahüratlar yapıldı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEYE NİYETİMİZ YOK”

Protestoda “Haklarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok, hayatlarımızdan vazgeçmeye niyetimiz yok, susmaya niyetimiz yok, itaat etmeye niyetimiz yok, evlere dönmeye niyetimiz yok, şiddete razı gelmeye niyetimiz yok, eşitsiz yaşamaya niyetimiz yok, İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeye niyetimiz yok” açıklamasında bulunuldu.

İZMİR’DE BİBER GAZLI MÜDAHALE

İzmir’de bir grup, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını protesto etmek için Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde saat 18.30 sıralarında toplandı.

Polis ekipleri, yürüyüş yapmak isteyen gruba izin vermedi. Grup yürüyüşte ısrar etmesi üzerine polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

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Yayınlanma Tarihi:20:04,