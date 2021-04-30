İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yeni Cumhurbaşkanlığı Kararı

Resmi Gazete’de İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararı daha yayımlandı. Yeni kararla sözleşmenin sona erme tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı.

“Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin yayımlanan 3928 numaralı Cumhurbaşkanı Kararı’nda şöyle denildi:

“19.03.2021 tarihli ve 3718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilen, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından sona erme tarihinin 1.7.2021 olarak tespit edilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3’ünce maddesi gereğince karar verilmiştir.”

SOYLU “FESİHTEN SONRA CİNAYETLER AZALDI” DEMİŞTİ

Yeni kararla İstanbul Sözleşmesi’nin sona erme tarihi 1 Temmuz olarak açıklandı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından kadın cinayetlerinin yüzde 26 azaldığını duyurmuştu. Soylu’nun sosyal medyada yaptığı değerlendirmeyi Anadolu Ajansı şöyle haberleştirmişti:

“Bakan Soylu: İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesinin ardından kadın cinayetleri yüzde 26 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olduğu 13 Şubat-19 Mart’ta 34, feshedildikten sonra 19 Mart-22 Nisan’da yüzde 26’lık azalışla 25 kadının cinayet nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.”

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTE”

Toplumun tüm kesimlerinden tepki gören fesih kararı için hukukçulardan da eleştiri gelmişti. Duayen Hukukçu Turgut Kazan, “İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle asla çıkılamaz. TBMM yeni yasa yapmadıkça İstanbul Sözleşmesi yürürlüktedir” demiş, Prof. Dr. Adem Sözüer, “TBMM devre dışı bırakılamaz” diyerek destek vermişti.



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