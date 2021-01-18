İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 85’i aştı, trafik kilitlendi

İstanbul’un birçok noktasında etkili olan kar ve buzlanma, trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 85’i aştı.

KÖPRÜLERDE TRAFİK OLUŞTU

Kar yağışının etkisini gösterdiği İstanbul’da iş gidiş saati trafik yoğunluğu arttı.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik çok yoğun olarak gösterilirken, trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde de trafik yoğunluğu yükselirken, Fatih Sultan Köprüsü’ne kıyasla iki köprüde trafik daha akıcı gösteriliyor.

İSTANBUL YENİ HAVALİMANI’NA ULAŞIM ZORLAŞTI

İstanbul'da kar yağışının etkisiyle sıcaklık gece boyu -6'lara kadar inmesiyle, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Gizli buzlanma nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken İstanbul Yeni Havalimanına giden yollarda trafik yoğunluğu yükseldi.

Eyüp, Bakırköy, Kağıthane yönleri Avrupa Yakası bölgesinde trafiğin en yoğun olarak yaşandığı yerler olarak göze çarparken İstanbul Yeni Havalimanı’na giden yollarda da trafik yer yer durma noktasına geldi.

TEM FSM Gişeler-Maslak Kavşağı yoğun trafiğin yaşandığı başlıca noktalar arasında yer alıyor.

Bağlantı Yol Nurtepe – AKOM Yönü, sağ şerit araç arızası nedeniyle 1 şerit trafiğe kapatıldı. Bölgedeki araç trafiği daha yoğunlaştı.