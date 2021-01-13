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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü dükkan ve daire kiralayacak

Mülkiyeti İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdülüğü’ne ait olan toplam 22 adet dükkan ve daire ihale ile kiralanacak.

Güncellenme: 10:05, 13/01/2021
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İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü dükkan ve daire kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan dükkan, büro ve daireler, yıl sonuna kadar kiralanacak. Kiralama ihaleleri 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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