İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü dükkan ve daire kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan dükkan, büro ve daireler, yıl sonuna kadar kiralanacak. Kiralama ihaleleri 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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