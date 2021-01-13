İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü dükkan ve daire kiralayacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan dükkan, büro ve daireler, yıl sonuna kadar kiralanacak. Kiralama ihaleleri 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.. Detaylı bilgi için tıklayınız…. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6209326}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-vakiflar-1-bolge-mudurlugu-dukkan-ve-daire-kiralayacak-6209326');aip2('newsArticle', {"identifier":6209326,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-vakiflar-1-bolge-mudurlugu-dukkan-ve-daire-kiralayacak-6209326/","headline":"u0130stanbul Vaku0131flar 1. Bu00f6lge Mu00fcdu00fcrlu00fcu011fu00fc du00fckkan ve daire kiralayacak","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/01/13/iecrop/isyeri1_16_9_1610521521.jpg","author":"u0130smail Kahraman","datePublished":"2021-01-13 10:05:42","dateModified":"2021-01-13 10:05:42","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":489}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbul-vakiflar-1-bolge-mudurlugu-dukkan-ve-daire-kiralayacak-6209326/');