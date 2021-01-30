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İstanbul Valiliği’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin ‘Kabe’ açıklaması

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'nde devam eden protestolarda rektörlük binası karşısına asılan, “Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması” içeren resimle ilgili açıklama yaptı.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:16, 30/01/2021
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İstanbul Valiliği’nden Boğaziçi Üniversitesi’ne ilişkin ‘Kabe’ açıklaması

İstanbul Valiliği’nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

* Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına ‘Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması’ içeren resim asıldığı tespit edilmiştir.

* İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak” fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir.

* Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur.

* Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir.

* Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir.

* İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:11:53,