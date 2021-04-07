İstanbul Valiliği’nden hurda ve ikinci el eşya satışıyla ilgili açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, hurda ve ikinci el eşya alıp satanlar için ‘İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi’ tanzim edileceği bildirilerek, şu ifadeler kullanıldı;

*Kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak temel hak ve hürriyetlerini korumak devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Devletimiz başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere görevli tüm kurumları vasıtasıyla toplumda huzur ve sükunu bozan her türlü suç ve suçluyla mücadele etmekte, vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri almaktadır.

*Vatandaşlarımız için maddi ve manevi zararlara, kişilerin kendilerini güvende hissetmemesine ve suç kaygısının artmasına neden olarak, genel asayişi olumsuz etkileyen hırsızlık, kolluk birimlerimizce alınan önlemler ve olayların aydınlatılmasında gösterilen gayretler sayesinde son dönemlerde azalma eğiliminde olsa da ülkemizde en sık karşılaşılan asayiş olayları arasında yer almaktadır.

*Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında alım-satımı, hırsızlığın neden olduğu maddi-manevi zararları artırmakta, adli birimlerce olayların aydınlatılmasını engelleyebilmektedir. Çalıntı eşyaların çabuk el ve yer değiştirmesi ile ikinci el piyasasında kayıt tutulmadan satılması çalıntı eşyalara ulaşılmasını ve şüphelilerin tespitini zorlaştırmaktadır.

HIRSIZLIK SUÇLARINA VURGU YAPILDI

Hırsızlık suçuna konu eşyanın ikinci el piyasasında satışının önlenmesi ve şüphelilerin tespiti edilerek yakalanmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi;

*Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak tabir edilen (Cep telefonu, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinası, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, akü, bakır malzeme vb.) eşyaları ikinci el olarak alım ve satım üzerine faaliyet gösteren işyerlerinde eşyayı satan ve satın alan kişi/kişilere ait kimlik ve adres bilgileri ile alışveriş işlemini gerçekleştirdiği tarih bilgilerinin, eşya miktar ve özelliklerini belirtir İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin tanzim edilmesi veya eşya ile ilgili fatura alınması,

*Kolluk kuvvetleri tarafından istenilmesi durumunda formun veya faturanın ibraz edilmesi, ikinci el eşyaların alım-satımı sırasında ilk fatura veya belgenin ibraz edilmesi, hurda ve ikinci el eşya alım satımlarının kayıt altına alınması, işletmeler tarafından envanter listesinin tutulması, hurda ve ikinci el eşya alım satımı yapan işyeri ve işletmelerin iç ve dış kısmına güvenlik kamera ve kayıt sisteminin kurulması,

*Seyyar hurdacılık yapan şahısların Mahalli İdareler veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden gerekli belgeleri alması ve istenildiği durumlarda yetkililere ibraz etmesi, 18 yaşından küçük kişilere, yanlarında vasileri bulunmadığı sürece eşya alımı ve satımı yapılmaması Tanzim edilen İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesinin 1 yıl süre ile saklanması, hususlarına riayet edecektir.

*Başta kolluk-zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32inci maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanacaktır. DHA

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