İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan aşı ve kısıtlamalarla ilgili açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki corona virüsü salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

* Biliyorsunuz sadece vaka sayıları değil ama bir paket var. Sağlık bakanımız her fırsatta bunu açıklıyor.

* Biz 2 Mart'tan itibaren biliyorsunuz 4 risk grubuna göre tanımlanmış kademeli normalleşme ile beraber, onunla ilgili alınan önlemleri uyguluyoruz. İstanbul'umuz 16 milyonun üzerinde dünyanın 14. büyük mega kenti.

* Vaka sayılarının karşılığında önceki gibi hastanede yatışların artmadığını, yoğun bakım ve entübelerin de o şekilde artmadığını biliyoruz. Bu rakamları tek elden Sağlık Bakanımız açıklıyor.

* Tüm AVM'leri 2 günde denetledik., cuma ve perşembe günü. Yeme-içme ve kafe yerleriyle ilgili çok iyi denetimler yapıyoruz.

“HEDEF MAVİ KATEGORİ DİYORUZ, O DA OLACAK”

* Şunu söylemek istiyoruz, insanlar artık 1 yıldan sonra COVID-19'la ilgili tedbirlerin ne anlama geldiğini, HES koduyla içeri girilebileceğini, yüzde 50 kapasiteye uymayla çok samimi gayretleri olduğunu gördüm.

* 2 Mart'tan itibaren başlayan süreçte de İstanbul’umuz ve tüm şehirlerimizde iyi sonuç olacağımıza inanıyoruz. Hedef mavi kategori diyoruz. O da olacak.

“AŞI ORANI YÜZDE 68”

* 65 yaş ve üstü olan büyüklerimizde aşı oranı yüzde 68. Bunu hep beraber başardık. Bunu yeterli görmüyoruz. Biz en çok risk kategorisinde olan 65 yaş ve üstü büyüklerimiz lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım, lütfen aşı olalım.

* Randevu aldım alamadım demek yok. Gönüllülük esasına göre. Biz rica ediyoruz. Kendi iyilikleri, hepimizin iyiliği için, toplum sağlığı için aşılanmaları hepimizin ricası.