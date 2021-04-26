İstanbul Valisi ile görüşen DİSK’ten 1 Mayıs açıklaması

İstanbul Valiliği binasında yapılan görüşmeye, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, KESK MYK Üyesi İlhan Yiğit, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fidancı ve TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik katıldı.

“TAKSİM MEYDANI’NDA TEK YÜREK OLARAK BULUŞACAĞIZ”

Yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

* Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanı’yla bütün Türkiye’deki bir Mayıs’larla ilgili bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul Valisiyle İstanbul’da yapacağımız bir Mayıs etkinlikleri konusunda bir görüşme gerçekleştirdik.

* 1 Mayıs etkinliklerimiz, kutlamalarımız zaten hafta başından itibaren başladı. Özellikle iş yerlerinde 1 Mayıs kutlamaları başladı. İstanbul’da da 30 Nisan Cuma günü saat 11.00da her yıl olduğu gibi Taksim’de Kazancı Yokuşu’nda olacağız ve 1977 yılı 1 Mayıs’ında yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anacağız.

* Arkasından da Şişhane ve Kadıköy’de yine anmalarımızı gerçekleştireceğiz. 30 Nisan Cuma günü yine bütün Türkiye’de, iş yerlerinde aynı saatte, alanlarda, iş yerlerinde açıklamalar, 1 Mayıs kutlamaları, anmalar devam edecek.

“UMUT YAN YANA”

* 1 Mayıs günü de İstanbul’da dört kurum olacağız. 1 Mayıs’ı biz her yıl DİSK KESK, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği birlikte organize ediyoruz. 1 Mayıs günü de Cumartesi günü, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kurumlarımızın temsilcilerinin yer aldığı bir biçimde 1 Mayıs çelengimizi anıta bırakacağız ve 1 Mayıs bildirimizi okuyacağız.

* 1 Mayıs günü de pandemi koşullarına uygun bir biçimde Taksim Meydanı’nda tek yürek olarak buluşacağız. Bu yılki bir Mayıs’ın sloganı bizim sloganımız biliyorsunuz, ‘Umut yan yana’ diyoruz.

* ‘Umut yan yana’ sloganıyla yaşadığımız bu pandemi sürecinin yarattığı ağır, ekonomik ve toplumsal tahribata karşı işçiler olarak, emekçiler olarak taleplerimizi hem bütün Türkiye’de iş yerlerinden alanlara kadar hem de İstanbul’da 1 Mayıs günü Taksim Meydanı’nda hep birlikte edeceğiz. Umudu birlikte büyütme çağrısını yapacağız. DHA