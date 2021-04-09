İstanbul Valisi Yerlikaya, emniyetin Polis Haftası’nı kutladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 176'ncı yıldönümü sebebiyle bazı etkinliklere imza attı. Edirnekapı'da dün şehitliği ziyaret eden İstanbul Emniyeti, daha sonra da şehitler için mevlit okuttu.

Kutlamalar kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlika'ya da İl Emniyet Müdürü ZaferAktaş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cenk Özmen, Eğitim Şube Müdürü Neslihan Türkün ve bazı polislerden oluşan heyeti makamında kabul etti.

İl Emniyet Müdürü Aktaş ve beraberindeki heyetle bir süre oturan Yerlikaya, “Şehitlerimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz durmadan canı pahasına çalışan polislerimizin gazi ve emekli emniyet mensuplarımızın 10 Nisan Haftası’nı kutluyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin” ifadelerini kullandı. Ziyaret, fotoğraf çekimi ve çiçek takdimiyle son buldu.