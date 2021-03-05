İstanbul ve Ankara’da çok sayıda FETÖ gözaltısı

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘mahrem hizmetler’ yapılanmasına yönelik soruşturmada 19’u subay/astsubay, 30’u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci, biri askeri öğrenci sorumlusu ‘mahrem imam’ olmak üzere toplam 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ’nün askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID’siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

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