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İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'nin verilerine göre, İstanbul'da pazartesi günü en yüksek sıcaklık 26 derece olurken, sıcaklıkların salı günü 19, çarşamba günü ise 18 derece olması bekleniyor. Verilere göre, İstanbul'da salı ve çarşamba günü yağış bekleniyor.

Güncellenme: 22:39, 30/04/2021
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İstanbul’a gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Hava sıcaklıklarının arttığı İstanbul’da yağmurun etkili olması bekleniyor. Meteoroloji’nin verilerine göre kentte hava sıcaklığının cumartesi en düşük 14, en yüksek 24; pazar en düşük 16, en yüksek 26 derece olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞ GELİYOR

Verilere göre, İstanbul’da hava sıcaklıkları pazartesi, salı ve çarşamba günleri düşüyor. Sıcaklıkları pazartesi en düşük 15, en yüksek 26; salı en düşük 13, en yüksek 19 ve çarşamba en düşük 12, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji’nin verilerine göre, kentte salı günü sağanak yağış, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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