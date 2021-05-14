İstanbul’a iki yeni içme suyu arıtma tesisi

İstanbul'a 7/24 temiz içme suyu sağlayan İSKİ tarafından yapımına başlanan 2 içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Bu kapsamda, halihazırda Anadolu Yakası'nın tamamı ile Avrupa Yakası'nda Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerine hizmet veren Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nin (Emirli 2. Kademe) kapasitesi yükseltiliyor. Projenin tamamlanmasıyla tesisin günlük kapasitesi 500 bin metreküp artarak toplam 2 milyon 50 bin metreküpe çıkacak. Yaklaşık yüzde 95'lik kısmı tamamlanan tesis inşaatının, 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

ŞİLE'NİN GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANIYOR

Şile ve çevresinin gelecek yıllarda ortaya çıkması öngörülen su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşaatına başlanan Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ise günlük 20 bin metreküp olacak. Çevre bölgeye de hizmet verecek tesisin inşaatı yüzde 50 oranında tamamlandı. Şile İçme Suyu ArıtmaTesisi’nin 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.