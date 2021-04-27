İstanbul’da 25 dereceyi aşacak! Kapanmayla birlikte yaz geliyor…

Havalar adım adım ısınırken Türkiye yaz havasını evlerinde karşılayacak, tam kapanmanın ilk günlerinde İstanbul’da hava sıcaklıkları 25 dereceye ulaşacak, İzmir ve Antalya’da 30 dereceyi aşacak. Hafta sonu ise yurt genelinde güneşli bir hava hakim olurken Van Gölü çevresinde yerel yağışlar görülecek sıcaklık artışı diğer bölgelerde sürecek.

BUGÜN 6 DERECE YÜKSELECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile ilk saatlerde Trabzon çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise iç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

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