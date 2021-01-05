İstanbul’da 30 saatlik su kesintisi bu akşam başlıyor

Başakşehir İlçesi, Ispartakule Mevki TCDD Karayolu Üst Geçidi inşaatı gereği Şahintepe – Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacak olması nedeniyle 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.
SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER
ESENYURT İLÇESİ:
Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:
Bahçeşehir 1. ve 2. kısım
AVCILAR İLÇESİ:
Yeşilkent mahallesi
BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:
Karaağaç mahallesi
ARNAVUTKÖY İLÇESİ:
Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi
ÇATALCA İLÇESİ:
Bahsayiş mahallelerine