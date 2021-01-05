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İstanbul’da 30 saatlik su kesintisi bu akşam başlıyor

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

Güncellenme: 12:30, 05/01/2021
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İstanbul’da 30 saatlik su kesintisi bu akşam başlıyor

Başakşehir İlçesi, Ispartakule Mevki TCDD Karayolu Üst Geçidi inşaatı gereği Şahintepe – Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacak olması nedeniyle 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin belirli mahallelerine su verilemeyecek.

SU KESİNTİSİNİN YAŞANACAĞI İLÇE VE MAHALLELER

ESENYURT İLÇESİ:

Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri

BAŞAKŞEHİR İLÇESİ:

Bahçeşehir 1. ve 2. kısım

AVCILAR İLÇESİ:

Yeşilkent mahallesi

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİ:

Karaağaç mahallesi

ARNAVUTKÖY İLÇESİ:

Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır mahallesi

ÇATALCA İLÇESİ:

Bahsayiş mahallelerine

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