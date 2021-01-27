İstanbul’da ahırda yangın

Yangın, saat 21.30 sıralarında Beykoz Cumhuriyet Mahallesi Beykoz Caddesi üzerinde bulunan tabiat parkındaki ahırda çıktı. İddiaya göre, içinde küçükbaş ve kümes hayvanlarının bulunduğu kişiye ait ahırda sobadan yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Birçok hayvanın öldüğü yangın ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

“İÇERİDE NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL”

Çalışma sırasında yaralanan itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi. Orada bulunan bir kişi, “İki kız kardeşin 150 tane keçisi, 20 tane koyunu 100 tane tavuğu vardı. İçeride ne kadarı yandığı şu an belli değil. 20-30 hayvan dışarıda var. İçeride ne olduğu belli değil. Yangın sobadan çıkmış. İtfaiye müdahale etti” dedi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. DHA