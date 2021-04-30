İstanbul’da aile hekimi coronadan hayatını kaybetti

Aile hekimi Nurettin Kaya’nın hayatını kaybetmesini “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz”, “Oyalama değil yasa” etiketiyle sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipler Birliği, “Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” dedi.

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