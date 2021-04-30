İstanbul’da aile hekimi coronadan hayatını kaybetti

Aile hekimi Nurettin Kaya&#8217;nın hayatını kaybetmesini &#8220;Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz&#8221;, &#8220;Oyalama değil yasa&#8221; etiketiyle sosyal medya hesabından duyuran Türk Tabipler Birliği, &#8220;Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.&#8221; dedi.. İlginizi ÇekebilirSağlık Bakanlığı güncel corona virüsü verilerini açıkladı! İşte 29 Nisan tablosu. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcndem","pageIdentifier":6404476}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-aile-hekimi-coronadan-hayatini-kaybetti-2-6404476');aip2('newsArticle', {"identifier":6404476,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-aile-hekimi-coronadan-hayatini-kaybetti-2-6404476/","headline":"u0130stanbul&#8217;da aile hekimi coronadan hayatu0131nu0131 kaybetti","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["aile","aile hekimi","Corona","istanbul","Per\\u015fembe","Sa\\u011fl\\u0131k","Sa\\u011fl\\u0131k Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","sosyal medya"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/04/30/iecrop/detay-kopya-2_16_9_1619766403.jpg","author":"Mahir Au011eAR","datePublished":"2021-04-30 10:06:53","dateModified":"2021-04-30 10:06:53","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":923}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/istanbulda-aile-hekimi-coronadan-hayatini-kaybetti-2-6404476/');