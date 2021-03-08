İstanbul’da AVM girişinde metrelerce kuyruk oluştu

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul'da kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte vatandaşlar sokaklara akın etti.

“BU NEDİR YA…”

İstanbul Şişli'de bir AVM'nin girişinde onlarca kişinin sıraya girmesiyle oluşan metrelerce kuyruk dikkat çekti. Bazı vatandaşlar oluşan uzun kuyruklara, “bu nedir ya…” diyerek tepki gösterdi.

“YEMEK KATINDA YOĞUNLUK YAŞANDI”

AVM içerisindeki yemek katında masalar arasında sosyal mesafeye dikkat edilse de zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü.

PROF. DR. DAĞLI DA AVM'NİN YEMEK KATINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elif Dağlı da sosyal medya hesabından bir AVM’nin yemek katını paylaştı. Prof. Dr. Dağlı'nın paylaştığı fotoğrafta insanların sosyal mesafeyi hiçe sayarak yoğun kalabalıklar içinde yemek yediği görüldü.