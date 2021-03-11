İstanbul’da banka soygunu! Güvenlik görevlisini bıçakladı, paraları alıp kaçtı

Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bankaya bugün saat 12.00 sıralarında müşteri gibi giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkıp, bıçaklayarak etkisiz hale getirdi.

Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı.

Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. (İHA)