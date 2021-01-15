İstanbul’da baraj doluluk oranları artıyor! İşte barajlarda son durum…

Tüm yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da barajlar alarm vermeye başladı. Ancak hafta başından beri etkili olan yağmurlarla birlikte İstanbul barajlarında da güzel haberler gelmeye başladı. 9 Ocak'ta yüzde 19'a kadar düşen baraj doluluk oranları, bugün yapılan son ölçümlerde yüzde 28'e kadar yükseldi.

İstanbul’da baraj doluluğu geçen yıl bugün yüzde 52,85 seviyesindeydi.

SON YAĞIŞLAR GÜN GÜN NASIL ETKİLEDİ?

Gün gün baraj doluluk oranları:

10 Ocak: Yüzde 19,56

11 Ocak: Yüzde 21,13

12 Ocak: Yüzde 22,10

13 Ocak: Yüzde 24,66

14 Ocak: Yüzde 26,92

15 Ocak: Yüzde 28,03

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?



