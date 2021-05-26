İstanbul’da binlerce litre sahte alkol ele geçirildi

Operasyon İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Pendik’te bir sanayi sitesinde dezenfektan üretimi izniyle faaliyet gösteren 2 adreste, sahte içki üretiminde kullanılan alkol üretildiğini belirleyen polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, Pendik’te bulunan depoda üretilen ürünlerin sevkiyatlarının gizlilik içerisinde gece yapıldığı anlaşıldı.

6 BİN 525 LİTRE ALKOL

Polis belirlenen adrese operasyon düzenledi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 6 bin 525 litre alkol, 10 fiber tank, 700 şişe etiketi, 8 bin şişe kapağı, 1 damıtma kazanı, 1 dalgıç pompa, 2 vantilatör ele geçirildi.

ÖLÜMCÜL ALKOL

Ele geçirilen alkolün sanayi ürünlerinde kullanım için uygun olduğu, gıda maddelerinde ve alkollü içeceklerde kullanımının yasak olduğu belirtildi. Şüphelilerin, metil, tersiyer butil ve kimyasal katkılı etil alkolü damıtarak “etil” hale getirmeye çalıştıkları öğrenildi.

ÖLÜM VE KÖRLÜĞE SEBEP OLUYOR

Uzmanlar, büyük tesislerde ve kontrollü olarak yapılması gereken işlemin, basit düzenekle yapılmaya çalışıldığını belirtiyor. Ancak bu damıtma işlemlerinde metanol ve kimyasal kalıntıların ayrıştırılamadığı ifade ediliyor. Benzer yöntemlerle damıtılan alkollerle yapılan sahte içkiler daha önce de bir çok kişinin ölümüne ya da kör kalmasına sebep olmuştu.

Ele geçirilen alkolün incelenmek üzere Gıda Tarım İl Müdürlüğüne gönderileceği belirtildi.