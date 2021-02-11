İstanbul’da çakar denetimi…

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişinde çakarlı araç denetimi yaptı.

Araçlarında çakar kullananlar, emniyet şeridini ihlal edenler tek tek durdurularak belgeleri kontrol edildi. Emniyet şeridini çakar lambaları açık olarak kullanan hasta nakil ambulansları da durdurularak kontrol edildi.

Durdurulan 2 hasta nakil ambulansında hasta olmadığı tespit edildi ve bu araçlara ceza kesildi. Sürücülerden biri araçta inmek istemedi, diğeri ise cezayı kabul etmedi.

Emniyet şeridini ihlal eden bir sürücüye de ceza yazıldı. Yapılan denetimde toplam 137 araç durdurularak evrakları kontrol edildi, 4 araca ceza yazıldı.

ARAÇTAN İNMEK İSTEMDİ, “GEÇ KALDIM” DEDİ

Emniyet şeridinden boş olduğu halde çakar lambaları açık ilerleyen bir hasta nakil ambulansı durduruldu. Ambulans şoförü evraklarını verdikten sonra araçtan inmek istemedi. Trafik polisinin ısrarı sonucunda araçta indi.

Sürücüye emniyet şeridini ihlalden bin 483 lira, hasta nakil aracı boş olduğu, geçiş üstünlüğü olmadığı halde çakar kullandığı için ise 144 lira ceza kesildi.

BOŞ HASTA NAKİL AMBULANSI CEZAYI KABUL ETMEDİ

Denetimde yine hastası olmadığı halde emniyet şeridini çakar lambaları açık olarak kullanan bir hasta nakil ambulansı durduruldu. Sürücüsü hastaya gittiğini belirterek durdurulmasına itiraz etti, “Ben kötü bir şey yapmadım işimi yapıyorum” derken, polis “Hastan yok emniyet şeridini ihlal ediyorsun, hastan olmadığı zaman bu çakarı kullanamazsın, yönetmeliğinde de yazıyor senin bu” uyarısında bulundu. Şoför kesilen ceza evrakına polisin imza istemesi üzerine ise, “Kabul etmiyorum nasıl imza atayım” yanıtını verdi. Polisin tekrar “İmza atmıyor musun?” sorusu üzerine sürücü yine “Kabul etmiyorum” yanıtını verdi. Bunun üzerine de polis memuru ceza evrakını imzalayarak teslim etti. Bu sırada sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de “Televizyonda mı yayınlanacak bu?” diye sordu.

RUHSATSIZ, EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ EMNİYET ŞERİDİNİ İHLAL ETTİ

Denetimde emniyet şeridini ihlal eden bir otomobil sürücüsü de durduruldu. Sürücünün üzerinden, kimlik, ehliyet, ruhsat da çıkmadı. Sürücüye bunların yanı sıra emniyet kemerini takmadığı için de ceza kesildi. Sürücü, “Biraz aceleyle çıktım, çoğu benim hatam zaten. Emanet araç olduğu için ruhsatın nerede olduğunu hiç sormadım” dedi. (DHA)