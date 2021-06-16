İstanbul’da çifte ölümde ‘saadet zinciri’ iddiası

Ataşehir, Küçükbakkalköy’de dün yaşanan olayda SAS Holding AŞ yöneticisi Sibel Koçan, saat 09.40’da başından vurularak öldürüldü. Koçan’ın içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantasını alan saldırganlar, araçla kaçtı.

SAHTE PLAKALI ARAÇLA KAÇTILAR

Olay üzerinde çalışma başlatan polis, kısa sürede saldırganların kaçtıkları aracın plakasının farklı renkteki Peugeot marka bir otomobile ait olduğunu belirledi. Şüphelilerin sahte plaka taktıkları ortaya çıktı.

ESKİ KOCASI İNTİHAR ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili çalışma yaparken, Sibel Koçan’ın eski kocası olan SAS Holding AŞ’nin sahibi Süleyman Aydın, Küçükbakkalköy’deki bir plazanın 32’nci katından düşerek hayatını kaybetti. Aydın’ın evinde yüklü miktarda para olduğu iddia edildi.

‘ARTIK YAŞAYAMAM’

Polis ekipleri Süleyman Aydın’ın ölümüyle ilgili de çalışma başlattı. Aydın’ın en son ablasını aradığı belirtildi. İddiaya göre Aydın’ın ablasına “Sibel ölmüş. Artık ben yaşayamam. Sibel’in yanına gidiyorum” dediği aktarıldı.

SAADET ZİNCİRİ İDDİASI

Çifte ölümle ilgili soruşturma sürerken, olayın arkasında, “Saadet zinciri” benzeri bir yapılanmadan kaynaklanmış olabileceği iddiaları ortaya çıktı. Süleyman Aydın, Sibel Koçan ve 3 kişiyle birlikte İzmir’de P… isimli bir şirkette yöneticiydi. Bu firmada, enerjiden teknolojiye kadar bir çok iş yapacaklarını iddia ediyordu. Ancak bu sistem için üyelikler oluşturuyorlardı.

ENERJİ YALANI

Saadet zinciri şeklinde faaliyet gösteren bu sistemde, broşür hazırlanıyor, bölgesel bazı gazetelere ve internet sitelerine ilan veriliyordu. İlanlarda 5 bin lira ile 15 bin lira arasında para kazanmak ister misiniz? deniliyordu. Görüşmeye giden kişilere ise, yine iddiaya göre,” Elektrik dağıtım yasasında değişiklik oldu. Elektrik abonelerini şirketimize üye yapacağız. Bu işlemler sayesinde faturalardan yüzde 5 para kazanacaksınız” deniyordu.

ELEKTRİK ABONELİĞİ

Başvuran kişilere birer tablet veren şirket yöneticileri, “Bu cihazlara program yükleyeceğiz, hem elektrik abonesi yapılacak hem de bazı firmaların dijital portföy yönetimini yapacağız. Bu sayede büyük paralar kazanacaksınız” sözleriyle insanları ikna ediyordu. İşi kabul edenlerden tablet için 2 bin lira alınıyordu.

‘ÜYE GETİRİN PARA KAZANIN’

İddiaya göre, firma kabul eden kişileri lüks otellerde ağırlayarak, toplantı düzenliyordu. Bu toplantılarda ise “Şirketimiz için üye getirin para kazanın” deniyordu. Her üyeden 2 bin lira alınacağı, üye getirenlere de yüzdelik pay verileceği belirtiliyordu. Getirilen kişilerin yeni üyeliklerinden de para kazanacakları iddia edilen kişilere Süleyman Aydın, örnek olarak gösteriliyor. Bu yöntemle çok para kazandığı öne sürülüyordu.

ÜYE YAPTI PARA ALAMADI

O üyelerden Sözcü’ye ulaşan M.K., “Yaklaşık 25 kişi üye yaptım ama elime para geçmedi. Bunların yüzünü görünce ayrıldım” diyerek dolandırıldığını öne sürdü. “Bana tablet vereceklerdi. Bu tabletle elektrik aboneleri ile görüşüp, aboneliklerimizi şirketimize geçirecektim. Tabletlere program yükeleceklerdi. Ama ne tablet gördüm. Ne de program yüklendi.” dedi. M.K., Süleyman Aydın ve Sibel Koçan’ın saadet zinciri yöntemiyle dolandırıcılık yaptıklarını öne sürdü.

SAS ENERJİ

İddiaya göre, İl ve ilçe sorumluları oluşturan ve bu kişilerden 50 bin liraya kadar para alan saadet zinciri yapısı anlaşılınca, İzmir’de yaşayan Süleyman Aydın, Sibel Koçan ve M.K. tehditler almaya başladı. Üç ismin bu tehditler üzerine İstanbul’a geldiği öne sürüldü. İddiaya göre, İstanbul’da SAS Enerji AŞ.’yi devreye sokan Süleyman Aydın çok sayıda abone oluşturdu.

ÖLÜM TEHDİTİ

Aydın’ın saadet zinciri yapılanması sebebiyle birçok ölüm tehdidi aldığı öne sürülürken, polisin olayın aydınlatılması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtildi.