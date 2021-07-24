İstanbul’da corona turu: İstiklal Caddesi doldu taştı…

İstanbul’da Taksim Meydan’ı ile İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluk dikkat çekti. Dün (23 Temmuz) açıklanan corona virüsü verilerine göre 11 bin 94 yeni vaka tespit edilmişti. Vakalar iki haftada iki katına çıktı.

Corona virüsü vakalarında korkutan artış yaşanırken, İstanbul’da yerli ve yabancı turistler, cadde ve meydanları doldurdu. Hafta sonu tatilini gezerek geçirmek isteyen vatandaşta İstanbul’un en işlek noktalarını tercih etti. Daha çok turistlerin oluşturduğu kalabalıkta maske ve mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise dün yeni vakaların açıklanmasıyla birlikte açıklama yapmıştı. Bakan Koca, “Yarın bugünden daha iyi olsun istiyorsanız tedbirlere uyun. Aşınızı olun. Verilen emekler, milletçe hepimizin emeğidir” demişti.