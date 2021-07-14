İstanbul’da dehşet anları: Annesini darp edip, silah doğrulttu

Olay Genç Osman Caddesi Beyti Sokakta pazartesi günü yaşandı. Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre annesinden 10 bin liralık cep telefonu almasını istedi.

Olumsuz yanıt alan kişi, annesi, Salise B.’yi sokakta darp etmeye başladı. Hüseyin B., bir ara belindeki silahı annesine yöneltti. Bu sırada olayı görenler Hüseyin B.’ye müdahale etti. Hüseyin B., kendine müdahale eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

“HER ZAMAN BUNU YAPIYOR EVLAT İŞTE, ATSAN ATILMIYOR”

Daha sonra annesini de yanına alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum polise bildirildi. Polis ekipleri, Hüseyin B.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, ekip otosuna götürülmeye çalışılırken, çevredekilerden biri şüpheliye sopayla vurdu. Oğlunun saldırısına uğrayan anne Salise B. ise, “Her zaman bunu yapıyor. Evlat işte, atsan atılmıyor” dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

O ANLARI ANLATTILAR

Olaya müdahale eden çevre sakinleri, yaşananları anlattı. Ferhat Yılan, “Önce ‘Gel buraya’ şeklinde bağırdı ve ileriye doğru götürdü. Yaşlı bir amca vardı, önce o uyarıda bulundu. O sırada aniden annesine saldırdı ve vurmaya başladı. Tabi belinde tabanca vardı. Kimse yaklaşmıyordu. Amca sinirlendi, ‘Yürü, anneye vurulur mu’ dedi. Ondan sonra gitti geldi ve amcayı itelemeye başladı. Dövdü, yere düşürdü. Sonra çekti silahı kafasına dayadı. Ondan sonra polisin geldiğini haber alınca buradan gitti. Sanırım silahını sakladı” dedi.

Ahmet Alan ise “İstediği parayı veremeyince ‘bulacaksın’ diye dövmüş. Belinde kuru sıkı silah var. Millet de korkudan müdahale edemiyor. Tabi ben de kuru sıkı olduğunu da biliyorum. Aldım geldim, silahı eve bıraktı. Ama tekrar geri gelince halk saldırmış orada. Polisi aradım geldiler, aldılar” şeklinde konuştu. (DHA)