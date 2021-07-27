İstanbul’da dehşet anları! Arkasından kurşun yağdırdı

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir şahıs otomobille gelen bir kişiyi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili kişi aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı.

O esnada belinden tabancasını çıkartan şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi de hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerden şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)