İstanbul’da dilenci operasyonu: 12 çocuk kurtarıldı

Operasyon, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirildi, Polis ekipleri özellikle metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde kadın ve çocukları dillendiren bir şebeke belirledi.

Araştırmalarda şebekenin elebaşının A.Y. olduğu belirlendi. Adana'dan geldiği anlaşılan şüphelilerle ilgili çalışmaların ardından Zeytinburnu, Maltepe Mahallesi'ndeki bir adrese baskın düzenlendi.

GÜNLÜK HESAP DEFTERİ

Baskında şebeke elebaşı A.Y. ve beraberindeki 30 şüpheli gözaltına alındı. Dilendirildikleri belirtilen 12 çocuk kurtarıldı. Adreste yapılan aramalarda büyük kısmı metal paraladan oluşan 7 bin 100 lira, çok sayıda telefon ve elebaşı A.Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira para yatırıldığına dair banka dekontları ve günlük hesap tutulan bir defter ele geçirildi.

9 ÇOCUK YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Operasyonda yakalanan 21 kadın ile 2 erkek şüpheli şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şebeke elebaşı ve 7 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. Kurtarılan 12 çocuktan 9'u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi. Üç çocuk ise ailelerine teslim edildi.