İstanbul’da dört çocuk annesinin cesedi sokakta bulundu

Turgut Özal Mahallesi 24 Sokak’ta sabah saatlerinde sokağı gelen temizlik görevlisi, bir kadının 2 otomobil arasında hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni bulunan kişinin 4 çocuk annesi Arife Nayır olduğu tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcı, cesedin bulunduğu noktada incelemeler yaptı. Nayır’ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)