Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da ele geçirildi! 3 metre uzunluğunda…

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın bagajında Roma dönemine ait 3 metre uzunluğunda, 90 santimetre genişliğinde mozaik ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen mozaik incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Güncellenme: 10:12, 28/02/2021
HaberlerGündem

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

Alınan bir ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, Bakırköy’de bir otomobilde tarihi eser bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu aracı takibe alan emniyet ekipleri, önceki gün otomobili Bakırköy’de durdurdu.

Foto: İHA

Araçta yapılan aramada kuş ve çiçek figürlerinin yer aldığı 3 metre 10 santimetre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde Roma döneminin 2'nci yüzyılına ait olduğu değerlendirilen bir mozaik yer döşemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan tarihi eser kaçakçısı hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Mozaik ise incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. (İHA)

Arkeoloji Bakırköy Emniyet istanbul mozaik Roma söz
Yayınlanma Tarihi:10:10,