İstanbul’da emekli savcının 99 bin TL’sini dolandırdılar

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Eylül 2020 günü emekli savcı D.A.D.'yi (78) cep telefonundan arayan şüphelinin kendisini banka görevlisi olarak tanıttığı ve müşteki D.A.D.'yi hesabında birtakım işlemlerin yapılması gerektiğini belirterek ikna ettiği anlatıldı. Müşteki D.A.D.'yi ikna eden şüphelinin aldığı banka giriş bilgileri ile müştekinin banka hesabına girdiği kaydedildi.

İddianamede, hesapta bulunan paraları başka hesaplara aktarmak suretiyle müştekinin dolandırıldığı, durumu fark eden emekli savcının ise şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

BANKADAN TOPLAM 99 BİN 750 TL ÇEKTİLER

Müştekinin banka hesabından şüpheli İ.G.'nin (19) aynı bankada bulunan hesabına 59 bin 875 TL, diğer şüpheli C.E.'nin (34) de aynı bankada bulunan hesabına 39 bin 875 TL'yi gönderildiği anlatıldı. Gönderilen paranın ise şüpheliler tarafından şubeden imza karşılığı çekildiği belirtildi.

HESAPLARINI KULLANAN KİŞİYİ TANIMADIKLARINI SAVUNDULAR

İddianamede tutuklanan şüpheli C.E.'nin ifadesinde hesabını başkasına kullandırdığını ve bu iş için menfaat temin ettiğini ve hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylediği kaydedildi. Tutuklanan diğer şüpheli İ.G.'nin de ifadesinde hesabını kullanan kişiyi tanımadığını, parayı kendisinin çektiğini ancak başkası için hesabını kullandırdığını ve bu iş için menfaat temin ettiğini anlattığı aktarıldı.

Savcılık iddianamede, emekli savcıyı hataya düşürerek banka bilgilerini paylaşmasının sağlandığı ve şüphelilerin hesaplarına aktarılan paraların yine şüpheliler tarafından imza karşılığı çekilerek kim olduğunu açıklamadıkları kişilere verdikleri belirtildi.

10'AR YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA

Savcılık, C.E. ve İ.G.'nin menfaat elde ettikleri olayda hesaplarını kullandırarak “nitelikli dolandırıcılık” suçuna iştirak ettiklerini belirtti. 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.