İstanbul’da eroin yapımında kullanılan 3 ton madde ele geçirildi

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine karşı düzenlenen operasyonda, 3 ton asetik anhidrit ele geçirildi. Eroin yapımındaki kilit kimyasal olan asetik anhidritle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'de üretimi olmayan, selüloz ve aspirin gibi ürünlerin imalatında da kullanılan kimyasalın, şüpheliler tarafından kaçak yollarla getirildiği ve İran'a gönderilmesinin planlandığı belirtildi.

HABIP ATAM

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Opearasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uzun süredir bir uyuşturucu tacirliği yapan bir şebekeyi takip eden polis ekipleri, şüphelilerin Avrupa’dan bazı kimyasallar getirmeye çalıştığını belirledi. Teknik ve fiziki takip çalışmaların ardından, polisin takibindeki şüphelilerin Başakşehir’deki bir sanayi sitesindeki depoyu kullandığı belirlendi. Küçükçekmece Cumhuriyet Basşsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, depoya operasyon düzenlenemesi kararı alındı.

ASETİK ANHİDRİT

Narkotik ekipleri, bugün belirlenen adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise, variller içerisinde 3 ton asetik anhidrit ele geçirildi. Selüloz, aspirin, suni ipek gibi bir çok alanda kullanılan asetik anhidrit eroin ve morfin üretimi için kilit ürün olarak biliniyor. Ülkemizde üretilmeyen ve şüphelilerin, Avrupa’dan kaçak yollarla getirdikleri kimyasalı İran’a göndermeyi planladıkları belirtildi.

1 TON 250 KİLO EROİN ÜRETİLEBİLİR

Uzmanlar, hammaddesi afyon sakızı olan eroin üretmek için 3 ton asetik anhidrit kullanılası haline 1 ton 250 kilo uyuşturucu üretilebileceğini dile getiriyor.

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