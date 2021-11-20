İstanbul’da feci kaza; bir kadın öldü, anne ve bebeği ağır yaralandı

Esenyurt TEM Otoyolu'nda hafriyat kamyonu bariyerleri aşarak karşı yönden gelen üç araca çarptı. Feci kazada cipteki bir kadın öldü, anne ve bebeği ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü kaçtı.

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İstanbul TEM Otoyolu Esenyurt mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Edörne yönünden gelen hafriyat kamyonu sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince, bariyerleri aşarak karşı tarafa geçti.

Sürücünün durduramadığı kamyon, biri cip olmak üzere üç araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle cipte bulunan 25 yaşındaki bir kadın, araçtan fırladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan anne ile çocuğu da ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile çocuğu sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hafriyat kamyonu şoförü kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçtı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlattı.

“KAMYON VURDU, ARABA DÖNDÜ”

Olaya tanık bir sürücü Muhammet Akçakaya, dehşet anları anlattı. Akçakaya, “Kamyon Edirne istikametine gidiyordu. Diğer araç da normal seyrinde devam ediyordu. Kamyon bu araca vurunca arabayı çevirdi. Arkada oturan kadını kenara attı. Kadın öldü. Bir çocuk vardı” dedi.

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