İstanbul’da feci kaza: Cip ile minibüs kafa kafaya çarpıştı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ataşehir Yenişehir Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Mazhar Töngel’in kullandığı 34 CPT 933 plakalı minibüs, Ümraniye yönünde ilerlediği sırada, karşı yönden gelen Burak Emiralioğlu yönetimindeki 34 KAN 05 plakalı cip ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza nedeniyle cipte bulunan 2 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkardı.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

“CİPİ TERS ÇEVİRMİŞ”

Kaza yapan minibüs sürücüsünün yakını Mustafa Yeşiltuna, “Arkadaşımızla kafa kafaya çarpıştılar. Cipi ters çevirmiş. Arkadaşımızda çok şükür bir şey yok. Diğer arkadaşlarda da bir şey yok. Hastaneye gidecek onun ardından bakacağız. İç kanama yoksa inşallah. Allah daha beterinden saklasın.” dedi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. DHA