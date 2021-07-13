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İstanbul’da feci kaza! Kamyonet, yolcu otobüsüne çarptı: Yaralılar var

İstanbul Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıbbı atık kamyoneti önündeki 35 yolcusu olan otobüse çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 00:02, 13/07/2021
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İstanbul’da feci kaza! Kamyonet, yolcu otobüsüne çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde meydan geldi. İddiaya göre, 34 JB 028 plakalı İSTAÇ’a ait tıbbi atık kamyoneti, arıza yaptığı için dörtlüğü yakarak, sağ şeritten yavaş ilerlediği belirtilen 34 ACN 445 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 35 yolcusu olan otobüsün Bodrum’a doğru gittiği öğrenildi. DHA

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