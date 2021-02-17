İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 30 şüpheli yakalandı

Operasyon, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmaların ardından gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, firari FETÖ üyelerinin tespiti için yapılan çalışmalarda, terör örgütünün gizlenme evi olarak kullandığı ve “Gaybubet evi” olarak adlandırılan adresleri tek tek belirledi. Araştırmalarda evlerde saklanan şüphelileri de belirleyen ekipler 31 şüphelinin yakalanması için dün gece düğmeye bastı.

F SERİSİ DOLAR BULUNDU

Saat 23.00'de başlatılan operasyonda, 29 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 30 şüpheli yakalanırken, 17 bin 515 euro, 6 bin 950 lira, örgüt üyeleri arasında gizli kimlik olarak kullanıldığı belirtilen 3 adet F serili 1 dolarlık banknot ve 2 adet yasaklanmış yayın ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.