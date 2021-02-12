Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı

Sultangazi'de 7 katlı binanın 1'inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 1'i kadın 2 kişi arasındaki tekmeli tokatlı kavga çıktı.

Güncellenme: 12:25, 12/02/2021
Haberler Gündem
İstanbul’da fuhuş iddiası ortalığı karıştırdı

Olay, Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 7 katlı binanın 1’inci katında fuhuş yapıldığını öne süren bazı bina sakinleri duruma tepki gösterdi.

Polisi arayarak ihbarda bulunan bina sakinleri ile daireden çıkan 1’i kadın 2 kişi arasında tartışma çıktı. Bina sakinleri ile fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi arasındaki tartışma kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü.

Araya giren vatandaşlar kavgayı ayırarak bina sakinlerini uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, fuhuş yaptığı iddia edilen 2 kişi, daire sahibi ve şikayetçi tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan kavga anları saniye saniye kameraya yansıdı. (DHA)

İlginizi ÇekebilirPolisten fuhuş baskını! 4 kadın gözaltına alındıPolisten fuhuş baskını! 4 kadın gözaltına alındı
Atatürk aydın istanbul Kadın kavga Polis