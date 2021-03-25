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İstanbul’da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu

Meteorolojinin İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklı olarak devam eden kar yağışı, İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden etkili oldu.

Güncellenme: 06:37, 25/03/2021
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İstanbul’da gece aralıklarla kar yağışı etkili oldu

İstanbul’da dün sabah etkili olan kar yağışının ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün için de İstanbul’a kar uyarısı yapmıştı. Yapılan uyarının ardından İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

Özellikle Sarıyer’in yüksek kesimleri, Sultangazi ve Beyoğlu ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında gelen Taksim ve İstiklal Caddesi’nde de kar yağışı görüldü.

DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kışla mücadele araçları da teyakkuzdaydı. Özellikle ana arterlerde araçlar ortaya çıkabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:06:25,