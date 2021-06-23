İstanbul’da gece saatlerinde kolonları çatlayan bina boşaltıldı

Olay saat 01.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başladı. Kolonların çatlama sesini duyan apartman sakinleri, paniğe kapıldı. Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen ekipler apartmanı boşalttı.

Apartmanın sakinlerinin iddiasına göre çatlakların oluşmaya başladığı binanın daha önceden tahliye edildiği öğrenildi. Apartmanda bulunan aileler ise yakınlarının evlerine gitti. Olay yerine gelen belediyeye bağlı ekipler apartman kapısına mühür vurarak giriş ve çıkışları kapattı. (İHA)