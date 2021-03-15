İstanbul’da hafta içi yoğunluğu

Covid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli (turuncu) kategoride yer alan İstanbul'da kafe ve restoranlar yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başlamıştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim Meydanı ve Beşiktaş Çarşı'da yoğun kalabalıklar oluşturdu.

İSTİKLAL’DE GİRİŞLER GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

İstiklal Caddesi’nde özellikle öğleden sonra yoğunluk oluştu. Zabıta ekipleri, drone ile kalabalığı tespit etti. İstiklal Caddesi girişlere bir süre kapatıldı. İçerideki yoğunluk azalınca girişlere yeniden açıldı.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU; POLİS, MASKESİNİ TAKMAYAN VATANDAŞLARI UYARDI

Taksim ve Beşiktaş’ta yol üzerinde yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlenirken, sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti. Polisin, maskesini takmayan ya da yanlış takan vatandaşları uyardığı görüldü.