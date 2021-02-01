İstanbul’da hareketli anlar! Polis uyarı ateşi açtı

Olay, saat 19.00 sıralarında Ümraniye Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Ümraniye Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını aldıkları otomobili durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler kaçmaya başladı.

Ekipler, bulundukları iki sivil polis aracıyla şüphelilerin peşine düştü. Durdurulamayan şüphelilere doğru uyarı ateşi açıldı.

Seken kurşunlar polis aracına isabet etti. Şüpheliler, polis araçlarının arasından sıyrılarak otomobilleriyle kaçtı.

Olayda yaralı ve can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA