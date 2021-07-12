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İstanbul’da hastane önünde silahlı saldırı

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırı sonrası kayıplara karışan şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncellenme: 08:03, 12/07/2021
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İstanbul’da hastane önünde silahlı saldırı

Olay, saat 00:00 sıralarında Fatih’te bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, hastane önündeki şahıslara silahlı saldırıda bulundu. Vatandaşlar korku ve panikle kaçışırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırı şüpheli şahıs ya da şahıslar kayıplara karışırken polis ekipleri hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 KİŞİ YARALANDI 

Silahlı saldırı sonrası 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri hastane ve çevresinde çalışma yaparken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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