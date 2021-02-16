İstanbul’da ilçe ilçe kar kalınlığı açıklandı

İBB AKOM verilerine göre, kar kalınlığı Şişli, Esenler, Sarıyer, Kağıthane’de 15-20 santimetre, iç kesimler Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp ve Ümraniye’de 20-30 santimetre, yüksek ve kırsal kesimler Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri ve Beykoz’da 30-45 santimetre aralığında ölçüldü.

517 AĞAÇ VE DİREK DEVRİLDİ

AKOM, soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesinin, ardından Marmara bölgesini terk etmesinin beklendiğini, perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceğinin ön görüldüğünü belirtti. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında altında seyredeceği kaydedildi.

AKOM'dan paylaşılan verilere göre, son üç günde İBB ekipleri tarafından 517 ağaç ve direk devrilmesi, 13 çatı çökmesi ihbarına müdahale edildi. Bu olaylar sonucunda 17 aracın hasar gördüğü bilgisi kaydedildi. Akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Küçükçekmece, Avcılar, Bakırköy, ilçeleri TEM, Basın Ekspres ve D-100 karayollarında trafikte aksamalar meydana geldiği aktarıldı.

9 BİN TON TUZ DÖKÜLDÜ

İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü ifade edildi. İBB Yol bakım ekibinin şu zamana kadar 9 bin 53 ton tuz, 4 ton da solüsyon döktüğü; halihazırda 228'i Esenyurt, 135'i Florya, 27'si Kayışdağı olmak üzere toplam 390 evsiz vatandaşın da misafir edildiği, çocuklu ailelerin çoğunlukta olduğu 146 kişinin İBB'nin anlaşmalı olduğu otellere yerleştirildiği bildirildi.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik çalışmalarda, 200 noktaya düzenli olarak besleyici değeri yüksek kuru mama bırakıldığı da duyuruldu.

İBB’nin bu yıl bin 351 araç- iş makinesi ve 7 bin 31 personeli ile görev yaptığı; hazır bekletilen, kar küreme ve tuzlama ekiplerinin 260 bin ton tuz stoğuyla İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürüttüğü aktarıldı.