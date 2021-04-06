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İstanbul’da inşaat çalışanları ‘havan topu mermisi’ buldu

İstanbul Ümraniye’de bir cami inşaatının temel kazısı sırasında, yaklaşık 80 santimetre boyutunda bir havan topu mermisi bulundu. Mermiyi bulan inşaat işçileri panikleyerek olay yerinden uzaklaşırken durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine inşaat alanına çok sayıda ekip sevk edildi.

Güncellenme: 10:20, 06/04/2021
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Olay, Ümraniye'de geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, çalışmalarına yeni başlanan cami inşaatının temel kazısı esnasında, işçiler yaklaşık 80 santimetre uzunluğunda havan topu mermisi buldu. Toprağın altından çıkan havan topunu gören işçiler, panikleyerek olay yerinden uzaklaşıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin paniğe yol açan havan topu mermisi üzerinde yaptığı incelemeler sonrası, havan topu inşaat alanından güvenlik önlemleri alınarak çıkarıldıktan sonra emniyete götürüldü.

“ÇALIŞANLARIN DİKKATİ SAYESİNDE FARK EDİLDİ”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan Dursun Ali Yıldız, “Cami inşaatına yaklaşık bir ay önce başlandı. Bizler de olayı bugün duyduk. İnşaatta çalışan arkadaşların dikkati sayesinde havan mermisi fark edilmiş. Durum polis ekiplerine bildirilmiş. Polis memurlarımızda güvenlik önlemlerini alıp, incelemelerini yaptıktan sonra havan mermisini götürmüşler. Merminin kaç yıllık olduğuna dair net bir bilgi sahibi değiliz” diye konuştu.  (İHA)

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Aksaray cami istanbul Polis
Yayınlanma Tarihi:10:13,