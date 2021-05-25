İstanbul’da İnterpol gözetiminde ‘ağrı kesici’ operasyonu

Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, emniyete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

Bağcılar’da bir depoda sahte ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında, daha önce de sahte ilaç suçundan kaydı olduğu öne sürülen A.R.S. gözaltına alındı.

260 BİN HAP

Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 900 bin lira olan 5 farklı türde 260 bin 40 adet ağrı kesici hap ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği bazılarının tarihlerinin geçtiği ve üzerlerine yeni etiket yapıştırıldığı belirtildi.

NUMUNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin, ilaçların sahte olabileceği şüphesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü’ne numuneler gönderdiği belirtildi. Yapılan analizler ve barkot eşleşmeleri sonucunda ağrı kesici hapların sahte olup olmadığı anlaşılacak.

PANGEA PROGRAMI

Dünyada her yıl binlerce insan sahte ilaçlardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü ve İnterpol desteğiyle 18-25 mayıs tarihler sahte ilaçla mücadele olarak değerlendiriliyor.

İstanbul polisinin sahte ilaç şüphesiyle başlattığı çalışmanın dünyada 115 ülke polisinin destek verdiği PANGEA programı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.