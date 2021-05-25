Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul’da İnterpol gözetiminde ‘ağrı kesici’ operasyonu

İstanbul'da eczaneler dışında satışı yasak olan ilaçları depolayarak, bakkal ve marketlere satan bir şüpheliye ait depoya baskın düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 12:18, 25/05/2021
HaberlerGündem

Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, emniyete yapılan bir ihbarla ortaya çıktı.

Bağcılar’da bir depoda sahte ilaç bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, adrese operasyon düzenledi. Baskında, daha önce de sahte ilaç suçundan kaydı olduğu öne sürülen A.R.S. gözaltına alındı.

260 BİN HAP

Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri 3 milyon 900 bin lira olan 5 farklı türde 260 bin 40 adet ağrı kesici hap ele geçirildi. Ele geçirilen ilaçların sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği bazılarının tarihlerinin geçtiği ve üzerlerine yeni etiket yapıştırıldığı belirtildi.

NUMUNE GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin, ilaçların sahte olabileceği şüphesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü’ne numuneler gönderdiği belirtildi. Yapılan analizler ve barkot eşleşmeleri sonucunda ağrı kesici hapların sahte olup olmadığı anlaşılacak.

PANGEA PROGRAMI

Dünyada her yıl binlerce insan sahte ilaçlardan dolayı hayatını kaybediyor. Bu kapsamda Dünya Sağlık Örgütü ve İnterpol desteğiyle 18-25 mayıs tarihler sahte ilaçla mücadele olarak değerlendiriliyor.

İstanbul polisinin sahte ilaç şüphesiyle başlattığı çalışmanın dünyada 115 ülke polisinin destek verdiği PANGEA programı kapsamında gerçekleştiği belirtildi.

İlginizi ÇekebilirKumar operasyonunda polisi gören camdan atladıKumar operasyonunda polisi gören camdan atladı
Ağrı Dünya Edirne istanbul operasyon Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:12:05,