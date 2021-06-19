İstanbul’da iş insanına dehşeti yaşattılar: 4 külçe altını çaldılar

Polisi harekete geçiren olay 31 Mayıs akşamı Zeytinburnu'nda meydana geldi. İddiya göre, Nuripaşa Mahallesi 9. Sokak'ta yürüyen Çinli A.A.'nın yanına iki kişi yaklaştı.

Şüpheliler, üzerinde her biri birer kilo olan 4 külçe altın bulunan A.A.'yı darp etti. A.A.'nın altınlarını zorla alan şüpheliler olay yerinden kaçtı. A.A. yaşadığı olay sonrasında emniyete giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği çalışma başlattı. Araştırmalarda, iki gaspçı ve şüphelilere yardım ettiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.

7 ŞÜPHELİ 1 KÜLÇE ALTIN

Polis ekipleri çalışmaların ardından 6 Haziran'da operasyon düzenledi. Baskında Çin uyruklu Rüstem A.(30), Dilyar U. (26), Tursun A. (32) Kırgız kökenli Abdullakh D. (43), Alı S.(41) Kazakistan uyruklu Mukhitdin M. (48) ve Suriyeli Ali A.(32) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise seri numarası silinmiş 1 külçe altın ele geçirildi.

ALTISI TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mukhitdin M. serbest kalırken, diğer 6 isim tutuklandı.